Ilfoglio.it - Effetto Trump sulle banche, ma Unicredit si dà un anno per decidere su Commerzbank

Leggi l'articolo completo su Ilfoglio.it

In una giornata molto difficile per leeuropeeborse, penalizzate dagli investitori che temono l’su economia e imprese, e di riflesso su tutto il settore del credito, Uni. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti