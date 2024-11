Ecco ‘l’onorevole stress’ da sindrome burnout a chi si sente ‘immune’ dal panico dell’Aula

Leggi l'articolo completo su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Mani sudate, sudori freddi, bocca secca, giramenti di testa, gambe molli. Alzi la mano il deputato o senatore che non ha mai provato una di queste spiacevoli sensazioni prima di una votazione decisiva, una diretta tv o un intervento in Aula. Anche se non figura nei manuali clinici, molti parlamentari soffrono di stress .