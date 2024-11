Chietitoday.it - È un abruzzese di 74 anni l'ultimo arrivato alla maratona di New York ed ha una storia bellissima

Leggi l'articolo completo su Chietitoday.it

Lo chiamano "Super Mario", scherzando sul nome di battesimo e sulle sue qualità sportive che ancora oggi, a 74 mette in mostra. E non tragga in inganno il perchè il suo nome adesso rimbalza su tutti i media nazionali: è stato l'più bella, importante ed affascinante