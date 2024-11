Ilrestodelcarlino.it - Due minorenni dormono tra le macerie dell’ex officina, la ragazza era scomparsa da fine ottobre

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 7 novembre 2024 - A 17 annitra ledelle ex officine Casaralta di via Ferrarese. Sono stati identificati dai carabinieri della stazione Bologna Navile. I militari hanno fermato due 17enni durante i controlli nella zona, oggetto di degrado e bivacco, già ispezionata in passato. I due, un ragazzo e una, sono stati trovati mentre dormivano tra la sporcizia di un container. Alla vista della pattuglia, il ragazzo ha tentato di nascondere qualcosa sotto il materasso. I carabinieri hanno ispezionato l’area, trovando una dose di hashish, un coltello a serramanico, uno smartphone e dei documenti personali, tra cui una patente di guida intestata a un giovane che due mesi fa ne aveva denunciato il furto contro ignoti. I carabinieri hanno accompagnato i duein caserma e durante le operazioni di identificazione, hanno scoperto che il ragazzo era senza fissa dimora, mentre lasi era allontanata da casa ascorso e la madre, preoccupata, aveva denunciato laai carabinieri che avevano avviato le ricerche.