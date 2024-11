Ilrestodelcarlino.it - Due espulsi e 5 gol. Paponi mette il sigillo

castelfidardo 4 civitanovese 1 : Elezaj; Castorina (30’ st Morganti), Imbriola, Pierantozzi, Bucari; Costanzi, Miotto (21’ st Baldini), Guella; Carano (23’ st Caprari),, Nanapere (10’ st Ausili). Panchina: Manganelli, Garbattini, Fossi, Graciotti Lu., Braconi. All. Giuliodori. CIVITANOVESE: Doello; Rizzo (14’ st Cosignani), Ruggeri (25’ st Visciano), Passalacqua, Valentin; Giandomenico (14’ st Buonavoglia), Domizi, Macarof, Pierfederici; Arias (25’ pt Diop), Spagna (25’ st Bevilacqua). Panchina: Renzi, Capace, Toccafondi, Vesprini. All. Alfonsi. Arbitro: Morello di Tivoli. Reti: 38’ pt, 41’ pt Carano, 37’ st Bevilacqua, 43’ st Baldini, 49’ st Pierantozzi. Note:al 17’ pt Passalacqua per fallo su chiara occasione da gol e al 40’ st Costanzi per doppia ammonizione.