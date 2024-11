Fanpage.it - Donati gli organi di Alessia Negri, il papà: “Volevi essere mamma, il tuo gesto d’amore darà vita agli altri”

I funerali dell'architetta 38enne si terranno venerdì 15 novembre a Poggio Rusco (Mantova). "Laa volte ci mette alla prova con partite che non si possono giocare. Abbiamo messo in campo tutto il nostro amore, ma non è stato sufficiente", le parole delAdriano.