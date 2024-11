Tpi.it - Don Matteo 14: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Don14: leQuesta sera, giovedì 7 novembre 2024, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda ladi Don14, la fiction di successo con protagonista Raoul Bova che torna a vestire i panni di don Massimo. Ma quali sono le? Ecco tutte le informazioni.Una liceale è caduta dal tettoscuola e si sospetta che la causa sia legata ad una delle tante challenge che girano in rete. Don Massimo, in veste di professore di religione, cerca di parlarne con i suoi studenti, senza grandi risultati. Anche Cecchini è alle prese con un’adolescente: sua nipote Martina si è trasferita da lui a causa di alcuni problemi a scuola. Nel frattempo, il Maresciallo si sta improvvisando astrologo sotto falso nome per una rivista.