Davidemaggio.it - Don Matteo 14: anticipazioni quinta puntata di giovedì 21 novembre 2024

Leggi l'articolo completo su Davidemaggio.it

© US RaiLe nuove dieci puntate di Don, oltre a raccontare le indagini dei Carabinieri e le immancabili schermaglie amorose tra PM e Capitano, andranno a scavare nella vita privata di Don Massimo ancora di più rispetto alla stagione precedente. Nel passato del prete c’è infatti un altro segreto, che l’arrivo della sorellastra Giulia (Federica Sabatini) aiuterà a svelare: il rapporto tra i due, tutto da recuperare, sarà uno dei fili conduttori della narrazione. A seguire tutte le, aggiornate di settimana in settimana.Don14 –di21Il compleanno di CecchiniS14 – E5 La strada giusta: Il Capitano Martini è convinto che Giulia stia ancora aiutando segretamente il suo fidanzato in carcere. Cerca con tutti i mezzi di farla ragionare.