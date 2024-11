Lidentita.it - Domani 8 novembre sciopero dei mezzi: chi si ferma

Leggi l'articolo completo su Lidentita.it

Previsto per, 8, un nuovoper ipubblici. Un vero e proprio venerdì nero per i trasporti locali in Italia, caratterizzato da uno stop al lavoro, a livello nazionale, di 24 ore e senza le tradizionali fasce di garanzia. Questo significa che autobus, tram e metropolitane nelle principali città non seguiranno .dei: chi siL'Identità.