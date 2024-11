Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Genoa-Como: le formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra i rossoblu di Gilardino e i biancoblu di Fabregas in tempo realeIlriceve ila Marassi nel primo anticipo che apre la dodicesima giornata del campionato diA. Uno scontro diretto in chiave salvezza fatto giocare insolitamente al giovedì per dare spazio al Rally di Genova del week end, che sarà diretto dall’arbitro Rapuano della sezione di Rimini.Alberto Gilardino, tecnico del(foto Ansa) – Calciomercato.itReduci dalla vittoria contro l’altra neopromossa Parma lunedì scorso che ha consentito loro di abbandonare l’ultimo posto in classifica, i rossoblu di Alberto Gilardino vanno a caccia del primo successo casalingo in questa stagione per allontanarsi dalla zona retrocessione. Stessi punti in graduatoria per i biancoblu di Cesc Fabregas, che però vengono dalle tre sconfitte di fila contro Torino, Lazio ed Empoli che li hanno fatto ripiombare nella zona calda.