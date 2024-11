Calciomercato.it - DIRETTA Europa League, Royale Union SG-Roma 0-0 | Giallorossi subito in attacco – LIVE

Primo impegno delle italiane inper questo giovedì: lavola in Belgio per affrontare ilSaint-GilloiseTornano in campo, dopo la due giorni dedicata alla Champions, anche le squadre italiane impegnate in. Parte lache, per la quarta giornata del nuovo format della competizione, fa visita alSaint-Gilloise.Ivan Juric (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina dal mister Sebastien Pocognoli, arrivano a questo appuntamento dopo il pareggio esterno conquistato contro il KV Mechelen, mentre la classifica piange: decimi in Jupiler, la vittoria manca, ormai, dal 29 settembre scorso. In, un solo punto conquistato in tre partite, contro il Bodo Glimt, e due sconfitte rimediate con il Fenerbahçe di José Mourinho e il Midtjylland nel turno precedente.