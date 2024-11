Calciomercato.it - DIRETTA Europa League, Lazio-Porto 0-0: Ci prova Vecino LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra i biancocelesti di Baroni e i biancoblu di Bruno in tempo realeLaospita ilnella Capitale in una gara valida per la quarta giornata del girone unico di. Una sfida tra due formazioni che, risultati alla mano, sono molto in salute che saràdall’arbitro bulgaro Kabakov.Marco Baroni, tecnico della(LaPresse) – Calciomercato.itDa una parte i biancocelesti di Marco Baroni, ancora privi dello squalificato Noslin, hanno una striscia di quattro vittorie consecutive iniziata proprio in campo europeo contro il Twente e proseguita in Serie A contro il Genoa, il Como e il Cagliari. L’obiettivo è quello di centrare altri tre punti per restare in testa alla classifica dia punteggio pieno. Dall’altra parte i Dragoes di Vitor Bruno, invece, sono arrivati a sei successi di fila tra campionatoghese e coppe varie, compresa quella contro l’Hoffenheim che ha fatto seguito alla sconfitta all’esordio contro il Bodo Glimt ed al pareggio contro il Manchester United.