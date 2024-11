Ilnapolista.it - Dalla Nigeria: quattro club disposti a pagare la clausola di 75 milioni per Osimhen a gennaio

Il giornalistano Buchi Laba ha condiviso su X un’indiscrezione circa il futuro di. Dopo la fantastica prestazione in Europa League contro il Tottenham in cui Victor ha segnato una doppietta in appena otto minuti, il giornalista ha scritto sul social:“hanno contattato il Napoli per fare un affare con Victorla nuovarescissoria di 75di euro. Sono disperati, ma ciò non accadrà perché Victor ha dato al Galatasaray le sue parole che non se ne andrà a2025“.Fours have reached out to Napoli wanting to do a deal for Victor! Willing to pay the new release clause of £75m. They’re desperate but that won’t happen cos Victor has given Galatasaray his words that he won’t leave in January 2025.– It’s going to be crazy in June.