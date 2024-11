Quotidiano.net - Da Fondo repubblica digitale supporto a studenti su materie Stem

Accrescere le competenze e le conoscenze in ambitodi oltre 31mila. Per questo obiettivo ilper la,la partnership tra governo e Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio - Acri, ha selezionato e sostenuto 34 progetti con il bando "Polaris". Le attività, che partiranno nei prossimi mesi, saranno infatti dedicate alla formazione e all'orientamento di studentesse edelle scuole medie e superiori. In totale sono stati messi in campo 20 milioni di euro, di cui 6,2 assegnati a progetti destinati alle scuole secondarie di primo grado e 13,8 a progetti per le scuole secondarie di secondo grado. Dei 34 progetti selezionati, 12 sono relativi alle scuole medie e 22 alle scuole superiori. Per quanto riguarda la distribuzione geografica, sono 20 le iniziative totali per le scuole secondarie di primo e secondo grado dell'area Nord e Centro e 14 per le scuole secondarie di primo e secondo grado dell'area Sud e Isole.