Cuba l' uragano Rafael si abbatte sul Paese | la rete elettrica collassa

L'si è abbattuto sucon venti di categoria 3 che hanno messo fuori uso la centrale termo. È la seconda volta in un mese che ilsi trova ad affrontare un blackout totale che ha lasciato al buio tutta l'isola caraibica. Le scuole sono state chiuse e i trasporti pubblici sono stati sospesi, mentre la Protezione Civile ha lanciato un allerta metereologica avvisando di un peggioramento della perturbazione con venti e inondazioni improvvise soprattutto nelle zone occidentali di. È un altro colpo per l'isola, già sferzata da undue settimane fa che ha causato almeno otto morti. Nella capitale dell'Avana le strade sono deserte, le scuole e gli uffici sono rimasti chiusi. Migliaia di persone sono state evacuate tra martedì e mercoledì nelle province occidentali perché residenti in aree basse o pericolose e sono stati messi in sicurezza i tetti, le finestre, le barche e tutte le proprietà che potevano essere colpite.