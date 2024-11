Lidentita.it - Criptovalute, giusto tassarle?

Leggi l'articolo completo su Lidentita.it

Letornano a far parlare e, soprattutto, discutere. Non solo dopo la nuova elezione di Donald Trump alla Casa Bianca, che da sempre sostiene le monete virtuali, che non a caso negli ultimi giorni hanno visto un’impennata del proprio valore, ma anche per come e quanto. Anche in Italia. La questione della tassazione .? L'Identità.