Today.it - Così rischiamo di essere ancora più poveri con Trump alla Casa Bianca

Leggi l'articolo completo su Today.it

L'Unione Europea dovrà "pagare un prezzo elevato" per non acquistare abbastanza prodotti americani. È quanto aveva promesso Donaldin un comizio in Pennsylvania durante la campagna elettorale che poi gli ha garantito il ritorno.Cosa cambia col ritorno di Donald