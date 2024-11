Panorama.it - Così la moda punta alla sostenibilità

Lanellarappresenta una questione ormai ineludibile, poiché l’industria tessile è responsabile di circa il 10% delle emissioni globali di gas serra, con una velocità di produzione e consumo che non ha precedenti nella storia. Questo sistema accelera non solo l'uso delle risorse naturali ma anche l’accumulo di rifiuti: oltre 92 milioni di tonnellate di scarti tessili vengono smaltiti in discarica o inceneriti ogni anno, come rilevato dall’ONU. Secondo McKinsey, senza interventi significativi, le emissioni di CO2 potrebbero aumentare del 50% entro il 2030, una prospettiva che richiede una radicale trasformazione del settore. (iStock)Alcuni marchi stanno già tracciando una nuova rotta verso pratiche più responsabili. Gucci e Stella McCartney, ad esempio, integrano materiali ecologici come la pelle vegana e il cotone biologico per ridurre l’impatto ambientale, limitando al contempo l’uso di sostanze chimiche pericolose.