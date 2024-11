Anconatoday.it - “Correte, ha un malore”, arriva l’ambulanza e il malato scappa

ANCONA - A vederlo a terra, privo di movimento, sembrava bisognoso di aiuto. Così per ben due volte i passanti hanno chiamato il 112 per far soccorrere un uomo di 35 anni. Alla vista delperò il paziente si è dato alla fuga. Il doppio intervento, fatto dalla Croce Gialla, è di oggi.