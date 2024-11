Sport.quotidiano.net - Coppa Italia femminile. Viola agli ottavi, Arezzo ko. Decide Erzen in trasferta

Continua il percorso indella Fiorentina, che ha battuto 1-0 l’innegli. Ampio turnover per De La Fuente con la gara che è rimasta in bilico fino all’ultimo. Il gol partita è arrivato dopo solo due minuti di gioco grazie a Kaja Eržen, che ha spedito un pallone sotto la traversa da posizione defilata. "Siamo contenti per il passaggio del turno - commenta mister De La Fuente -. Peccato aver tenuto la gara in equilibrio, potevamo chiuderla". Ai quarti la Fiorentina sfiderà il Milan: doppio confronto a gennaio (15 e 29, andata alPark).