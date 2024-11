Ilgiorno.it - Como, rissa alla mensa del Don Guanella: denunciati 3 uomini

, 7 novembre 2024 –e ubriachezza molesta: è la denuncia rimediata da tre marocchini rispettivamente di 22, 24 e 28 anni con dimora in Ticino a Balerna, che hanno causato laavvenuta mercoledì sera verso le 20di solidarietà di via Don. I poliziotti della Squadra Volante hanno faticato non poco per calmare gli animi dei treche ubriachi, che all’arrivo della pattuglia stavano ancora litigando e picchiandosi tra loro. Sono stati portati in Questura, dopo aver raccolto diverse testimonianze che hanno ricostruito quanto accaduto, accertando che la lite era scoppiata per motivi banali. Una volta giunti negli uffici, i tre marocchini hanno rifiutato le cure dei sanitari per le contusioni che si erano provocati. Sono quindi stati identificati, facendo emergere tutti gli alias che ognuno di loro aveva collezionato nel corso di precedenti identificazioni sul territorio italiano, e una lunga serie di reati e provvedimenti a loro carico da notificare.