Sport.quotidiano.net - Colognesi inizio super. L’Use vince, ora è seconda

Sono bastate cinque partite a Silviaper prendersiRosa Scotti. Arrivata in estate alla corte di coach Cioni dopo un triennio a La Spezia, l’ala/pivot classe 2002 è la miglior realizzatrice biancorossa con 79 punti, ma soprattutto l’eroina dell’ultima incredibile vittoria contro le sue ex compagne della Cestistica Spezzina grazie al suo clamoroso canestro a un secondo dalla fine, che ha evitato alRosa Scotti la sconfitta al primo supplementare, per poire nel secondo.si è subito presa il ruolo da protagonista, entrando anche nel quintetto ideale del girone per il mese di ottobre. "Siamo state brave, abbiamo colto una vittoria importante da squadra perché una partita del genere contro un avversario forte la vinci solo così – attacca –. Siamo partite sottotono ma siamo state brave a recuperare nonostante loro abbiano giocato un’ottima gara, ed alla fine siamo riuscite a portarla a casa.