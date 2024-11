Civitavecchia, due auto in fiamme in via Friuli

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

Alle ore 04.00 di questa mattina i Vigili del fuoco disono intervenuti per incendioin viazona campo dell' oro. Giunti rapidamente sul posto si sono trovati di fronte ad un incendio generalizzato di duevetture. Subito approntate le operazioni di spegnimento e domate lein tempi rapidi. La velocità di estinzione ha fatto si che l'incendio non si propagasse alleparcheggiate nelle immediate vicinanze e che non entrasse all'interno delle abitazioni sovrastanti. Non si è registrato nessun ferito. Sul posto la Polizia di Stato ed i Carabinieri.