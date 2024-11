Bolognatoday.it - Cittadini in difficoltà, si rafforza lo sportello anti-debiti

Leggi l'articolo completo su Bolognatoday.it

mento delloSovraindebitamento di Città metropolitana e Comune di Bologna per dare una risposta aiineconomica, che non riescono a far fronte ai propri. Si tratta di una iniziativa è stata recentemente premiata come prima classificata al bando.