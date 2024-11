Romadailynews.it - Cina: Xinjiang inaugura linea ferroviaria per merci verso Asia centrale

Pechino, 07 nov – (Xinhua) – Un treno che trasporta 45 container di pezzi di ricambio per automobili e’ partito ieri dalla citta’ di Wusu, nella regione autonoma nord-occidentale cinese dellouiguro, segnando l’zione di unainternazionale per il trasporto diche collega locon la citta’ di Almaty, in Kazakistan. Agenzia Xinhua