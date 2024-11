Liberoquotidiano.it - Cibo, i 7 consigli per sentirsi meglio: ecco come "premiare" il tuo corpo

Bastano sette piccoli accorgimenti per. E tutti sono legati all'alimentazione. Con il mercato del fast food in costante crescita, bisogna salvaguardare il benessere, non solo quello fisico.allora che esistono alcune linee guida in grado di favorire uno stile di vita rispettoso dell'equilibrio necessario. La prima importante regola è quella di privilegiare i cibi a km 0 rispetto a quelli trattati o ultra processati, per mantenere l'intestino in buona salute. Poi serve sostenere la flora intestinale, ossia adottare una dieta sana per proteggere l'intestino e l'organismo. In caso di necessità, l'uso di integratori probiotici può aiutare a riequilibrare la flora batterica. Non manca poi il limitare il sale, ma anche zuccheri e i grassi raffinati.dunque consumare grassi saniOmega-3 (presenti in pesce, semi oleosi e olio extravergine d'oliva) e ridurre al minimo bevande gassate e alcoliche, che sono ricche di zucchero.