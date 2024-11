Avellinotoday.it - Chiusura stazione di Vallata sull’A16 Napoli-Canosa: orari e alternative per l’8-9 novembre

Sulla A16, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di venerdì 8 alle 5:00 di sabato 9, sarà chiusa ladi, in entrata verso/A14 Bologna-Taranto. In alternativa, si consiglia di percorrere la SP235 Fondo Valle.