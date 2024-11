Lapresse.it - Champions, vittorie per Inter e Atalanta

L’batte 1-0 l’Arsenal in un match valido per la quarta giornata diLeague. Al Meazza ai campioni d’Italia basta un rigore di Calhanoglu nel recupero del primo tempo (48?) per chiudere la pratica. Per effetto di questo risultato i nerazzurri salgono a quota 10 punti e compiono un passo importante verso gli ottavi di finale. I londinesi invece restano fermi a quota 7. Colpo esterno dell’. La formazione di Gasperini batte 2-0 la Stoccarda. Apre Lookman al 51? e chiude i conti Zaniolo all’88’. Per effetto di questo risultato i bergamaschi salgono a quota 8 punti mentre lo Stoccarda resta fermo a 4.