Champions | l' Inter batte di rigore l' Arsenal 1-0 con Calhanoglu

AGI - Terza vittoria di fila inLeague per l', chedi misura l'in uno dei match clou della quarta giornata. A San Siro termina 1-0 grazie al calcio direalizzato da: la squadra di Simone Inzaghi si porta così a 10 punti insieme a Monaco, Sporting e Brest a -2 dal Liverpool capolista, mentre gli inglesi di Mikel Arteta conoscono il primo ko europeo restando a quota 7. Ottimo l'avvio dei nerazzurri che dopo neanche due minuti vanno a centimetri dal vantaggio con Dumfries, sfortunato nel colpire una clamorosa traversa con un destro d'esterno. Una manciata di secondi più tardi ci prova anche, che lascia partire un tiro dalla distanza terminato a lato di poco. Dopo una partenza in sordina gli inglesi crescono con lo scorrere del cronometro, seppur dalle parti di Sommer non arrivino grandi pericoli: ci provano Saka con un mancino troppo debole e Merino con un colpo di testa, deviato con il brivido in uscita proprio dal portiere svizzero.