Inter-news.it - Champions League Inter, ricavi Uefa: l’incasso accumulato finora!

Leggi l'articolo completo su Inter-news.it

L’protagonista di un ottimo percorso in. In merito ai, l’ha già incassato un bel tesoretto.CAMMINO– Ieri sera, l’ha vinto la sua terza partita di fila in, battendo l’Arsenal per 1-0 grazie al gol di Hakan Calhanoglu. Un successo che ha fatto salire i nerazzurri al quinto posto in classifica, a quota dieci punti. Dopo il pari all’esordio con il Manchester City in Inghilterra, la squadra di Simone Inzaghi ha vinto in sequenza contro Stella Rossa, Young Boys e appunto Arsenal. Dieci punti conquistati, sei gol fatti e zero subiti. Un ruolino di marcia niente male per i campioni d’Italia. Risultati che arricchiscono anche le casse del club. Ecco a quanto ammontano, secondo Calcio e Finanza, idell’dopo la quarta giornata della Fase Campionato della2024-25.