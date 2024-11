Agi.it - Champions: la Dea espugna Stoccarda, 2-0 con Lookman e Zaniolo

AGI - Reduce dalle tre vittorie di fila in campionato tra cui quella prestigiosa a Napoli, l'Atalanta torna a vincere anche inLeague battendo in trasferta lo. In terra tedesca finisce 2-0 per i nerazzurri con il sigillo del solitoe il primo acuto bergamasco di: la squadra di Giampiero Gasperini sale così a 8 punti in classifica, mentre gli uomini di Hoeness, dopo il successo esterno con la Juve, ritrovano un ko restando fermi a quota 4. La prima occasione della gara arriva all'8' e capita sul destro di Pasalic, che calcia a lato di destro dopo una buona sponda di Retegui. Tre giri di lancette più tardi ecco la risposta tedesca con Rouault, impreciso sotto porta con un colpo di testa terminato alto sulla traversa. Il match è molto equilibrato e combattuto, nessuna delle due squadre riesce a prevalere sull'altra anche se poco dopo la mezz'ora la Dea avrebbe una potenziale chance per il vantaggio: Ederson imbuca in area per Pasalic, che sbaglia il controllo perdendo il tempo per la battuta a rete solo davanti al portiere.