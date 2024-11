Avellinotoday.it - Cgil Avellino e Fillea Cgil: la sicurezza sul lavoro non è una fatalità

Leggi l'articolo completo su Avellinotoday.it

Italia D’Acierno segretaria generalee Massimo Graziano segretario generaleBenevento Intervengono con una lettera aperta sull’ennesima morte che colpisce il settore edile in Irpinia. Nella stessa si denuncia per l’ennesima volta ad una tragedia che non può.