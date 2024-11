Lortica.it - Censimento 2024: compila il questionario entro il 9 dicembre o con aiuto fino al 23 dicembre

della popolazione: c’è tempoal 9perre autonomamente ilonline oal 23con l’ausilio dei rilevatori o dell’ufficio statisticaProseguono le operazioni per ildella popolazione. Se hai ricevuto una lettera dall’Istat che ti invita a partecipare e fai dunque parte del campione delle 2.450 famiglie estratto a sorte hai tempoal 9perre autonomamente ilonline accedendo al sito Istat con le credenziali indicate nella lettera.Se non hai ancorato il, riceverai da questa settimana la visita di un rilevatore incaricato dal Comune riconoscibile dal tesserino Istat identificativo con foto e timbro del Comune e dal tablet in dotazione. L’assistenza allazione delè completamente gratuita.