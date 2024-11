Lanazione.it - "Cello check day" e concerto alla Camu. Le 7 Note sul palco

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Le attività della Scuola di Musica Le 7proseguiranno nel prossimo weekend. Sabato 9 novembre si inaugurano idays, momenti di incontro con affermati docenti che permettono un controllo delle proprie abilità tecniche e del repertorio che si sta preparando, in modo più mirato rispettoclassica masterclass. Il primo in calendario, proprio il 9, è il "day" con Luca Provenzani, direttore de Le 7, docente al Conservatorio Mascagni di Livorno e collaboratore in veste di primo violondi importanti orchestre italiane. Gli studenti interessati a partecipare possono richiedere informazioni al 3488293681 o scrivendo a info@scuoladimusicale7.it. Sempre sabato 9 novembre, alle 17.30, presso– Casa della Musica di Arezzo in piazza Grande nel palazzo di Fraternita, prosegue la stagione concertistica de Le 7con il recital della giovane e talentuosa violinista Letizia Gullino, vincitrice del concorso internazionale Premio Crescendo, con musiche di J.