Veronasera.it - Caso di malaria diagnosticato nel Veronese: scattate le misure di sorveglianza

Leggi l'articolo completo su Veronasera.it

«È statodall’Azienda Ospedaliera di Verona undiautoctona in una persona senza storia di viaggi recenti in paesi in cui la malattia è endemica».Lo comunica la Direzione Prevenzione della Regione Veneto. «La– aggiungono i tecnici regionali - è una malattia.