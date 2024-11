Firenzetoday.it - Case di lusso, i ricchi italiani fanno man bassa di acquisti a Firenze

Leggi l'articolo completo su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp diTodaysubito dietro Milano e Roma per glidegli. Il capoluogo toscano infatti è la terza città in Italia per quanto riguarda glididida parte deglipiù facoltosi. A rendere noto.