Pisatoday.it - Carcere di Volterra, Zambito: "Dal Governo risposte vaghe, servono nuovi agenti penitenziari"

Leggi l'articolo completo su Pisatoday.it

“Siamo preoccupati per leche arrivano dalin merito al potenziamento del personaleo all’interno deldi. Oggi in Senato la sottosegretaria Frassineti ha risposto alla mia interrogazione in cui segnalavo le criticità sui livelli di personale in.