Repubblica.it - Capotreno accoltellato a Genova, la versione del 21enne arrestato: “Lui prima mi ha colpito con il manganello”

Interrogatorio di convalida fiume per Fares Kamel Salem AlShahhat davanti alla gip: “Ho preso il coltello dalla borse della ragazza che era con me, il biglietto volevamo pagarlo”. La Procura non crede alle dichiarazioni dell’uomo, attesa ora la decisione della giudice