Quotidiano.net - Capossela per le Feste: "Disastrosi ma di cuore . I miei Natali rock’n’roll"

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Un album (quasi)zio. Anzi "un antidoto alla paccottiglia delle". Parola di Vinicio, nuovamente sulle piattaforme e in tour con SciustenN. 1965, stramba collezione di canzoni con la coccarda che presenta dal vivo domani a Firenze, il 15 a Bologna, dal 13 al 16 dicembre a Milano, il 22 a Mantova, il 25 e 26 a Taneto di Gattatico e il 28 a Perugia citando Tom Waits come Thelonious Monk. Ne parliamo in redazione, nello studio di Sound Check, il format musicale disponibile sui social e sul sito web del nostro giornale. "Lesono un po’ invadenti, spesso le si subisce" racconta lui, nato 58 anni fa nella crucca Hannover da famiglia irpina con cui, dopo soli sei mesi, fece rientro in Italia. "Per questo noi, da anni, ci siamo inventati una scappatoia: far a Natale e Santo Stefano e dei bei concertial Fuori Orario di Taneto come antidoto alla plastificazione del periodo.