Agi.it - Capannelle verso la chiusura, addio a 20 milioni di euro di scommesse

AGI - Soldatino, King e D'artagnan potrebbero rimanere senza casa. Lo storico ippodromo delle, potrebbe chiudere i battenti il prossimo 31 dicembre perché il comune di Roma, nel 2017, sotto la consiliatura Raggi ha chiesto di riprendere possesso dell'impianto di via Appia Nuova. Da più di 60 anni, l'impianto è gestito dalla società Hippogroup, che gestisce vari impianti e diverse sale da gioco, la cui concessione è scaduta nel 2016. Fino a oggi si è andati avanti con proroghe. Con l'arrivo della giunta 5 stelle, anche il canone di locazione dell'impianto pari a 66 milal'anno è lievitato a 2,5. Per una società che presenta bilanci di poco più di 7(dati dell'Ufficio Camerale del 2023) la richiesta appare spropositata, così da essere impugnata dai gestori, ma il tribunale civile di Roma ha definito il contenzioso una semplice proposta commerciale e non un atto amministrativo.