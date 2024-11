Quicomo.it - Caos traffico a Como, tre chilometri in un'ora: cosa è successo davvero

Leggi l'articolo completo su Quicomo.it

Non erano solo gli incidenti, l'autostrada che funziona a singhiozzo, via Cecilio chiusa ad aver completamente paralizzato ilnella giornata di ieri 5 novembre. A rendere la città un ingorgo unico è stato anche il cantiere in via Borgovico dove è intervenuta anche la polizia.