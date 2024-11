Parmatoday.it - "Canile, troppi problemi: animali che si infettano e muoiono"

Leggi l'articolo completo su Parmatoday.it

"Sono tanti,, idele del gattile del Comune di Parma. In questi ultimi due anni ho ricevuto molte lamentele. Lamentele che si sono intensificate in questo ultimo periodo. Da assessore al benessere animale (ruolo che ho ricoperto per nove anni) ho voluto e fatto realizzare.