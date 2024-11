Lanazione.it - Camucia, torna al Fiera d’Autunno

Arezzo, 7 novembre 2024 – Prodotti tipici gastronomici, dolciumi, abbigliamento, calzature, artigianato, fiori, piante e numerosi espositori, sono i protagonisti dellapromozionalechedi Cortona, domenica 10 novembre con orario dalle ore 9,00 alle 19,00. L’iniziativa coprogettata da Confesercenti Valdichiana e dal Comune di Cortona con il sostegno delle Banca Popolare di Cortona ed il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo e Siena, vedrà la presenza di oltre 50 espositori tra ambulanti, produttori agricoli ed artigianali ed opere dell’ ingegno creativo. Le aree interessate saranno Via Lauretana, via XXV aprile, via Sandrelli, via XXIV maggio, Piazza Indipendenza e piazza Sergardi. “Questo appuntamento autunnale – sottolineano Lucio Gori in qualità di responsabile per la Confesercenti Valdichiana e Paolo Rossi, vicesindaco con delega alle attività produttive del Comune di Cortona, – si conferma ed arricchisce con l’obbiettivo di animare sia dal lato commerciale che da quello sociale, la più grande frazione cortonese".