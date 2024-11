Ilgiornaleditalia.it - Calhanoglu su rigore, a San Siro Inter-Arsenal 1-0

Leggi l'articolo completo su Ilgiornaleditalia.it

Successo sofferto e importante per i nerazzurri che si portano a quota 10 punti in Champions MILANO - Estremamente sofferta, ma per questo ancor più bella oltre che importante. Nella quarta giornata di Champions League, l'supera l'per 1-0, dopo una partita combattuta e dagli alti valor