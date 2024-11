Sport.quotidiano.net - Calcio, un lungo weekend di sfide. Le gare delle squadre toscane, umbre e dello Spezia

Firenze, 7 novembre 2024 – Con un insolito anticipo al giovedì (reso ancora più insolito dal fatto che oggi è giornata di Europa League e Conference League) comincia ilcalcistico. L’anticipo in questione è Genoa-Como, ma come sempre noi ci occupiamo del programma“nostre”dalla Serie A alla Serie C, ovvero lee lo. SERIE A Lecce-Empoli ( venerdì 8 novembre, ore 20.45) Fiorentina-Verona (domenica 10 novembre, ore 15) SERIE B Modena-Carrarese (sabato 9 novembre, ore 15) Pisa-Sampdoria (sabato 9 novembre, ore 15) Juve Stabia-(domenica 10 novembre, ore 15) SERIE C (Girone B) Lucchese-Legnago (sabato 9 novembre, ore 15) Milan Under 23-Arezzo (domenica 10 novembre, ore 15) Ascoli-Pontedera (domenica 10 novembre, ore 15) Perugia-Ternana (domenica 10 novembre, ore 15) Virtus Entella-Gubbio (domenica 10 novembre, ore 15)