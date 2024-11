Sport.quotidiano.net - Calcio a cinque C1. La Pro Patria affonda 4-0 il Ponte Rodoni. Le ambizioni da primato sono concrete

Il recupero della 5a giornata di Serie C1 conferma ledadella ProSan Felice (foto) che4-0, con due gol per tempo, ile risponde al successo della capolista Baraccaluga, sempre a +3. Giallorossi sempre in controllo con Terranova che la sblocca con un’azione caparbia e poi raddoppia in coabitazione con Garofalo, il cui tiro viene ribadito in rete a un passo dalla linea dall’ex Sassuolo, poi sale in cattedra Salerno, che firma il tris e poi chiude i conti sudi rigore. Niente da fare invece a Castell’Arquato per il Sassuolo, travolto con un netto 8-1 proprio dalla capolista Baraccaluga contro cui non basta la rete di Charari. Il successo a sorpresa dello Shqiponja su Saturno Guastalla lascia i neroverdi in fondo in solitaria alla classifica.