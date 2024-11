Unlimitednews.it - Buscemi (SIO) “In Sicilia iniziative concrete contro l’obesità”

PALERMO (ITALPRESS) – “continua a essere un tema cruciale in, dove circa mezzo milione di persone ne soffre, con numeri in crescita anche per il sovrappeso. Tuttavia, i recenti dati mostrano un miglioramento: la regione è passata da essere la più critica d’Italia a una situazione di media nazionale”. Così Silvio, presidente della SIO, ai microfoni dell’Italpress a margine del secondo congresso regionale della Società italiana dala Palermo. “Questo progresso – aggiunge – è il frutto di, tra cui un percorso terapeutico-assistenziale promosso dall’Assessorato alla Salute e un corso di laurea in dietistica che ogni anno forma nuove figure professionali. Un impegno che coinvolge istituzioni, ricerca e società scientifiche, con l’obiettivo di affrontarein modo organizzato ed efficace, migliorando la salute e preservando le risorse”.