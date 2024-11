Arezzonotizie.it - Bus, autobus e tram: è sciopero unitario per rinnovo contratto nazionale

Leggi l'articolo completo su Arezzonotizie.it

Domani, venerdì 8 novembre, gli autoferrotranvieri di tutto il Paese incroceranno le braccia 24 ore per ildelindetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisa): quindi per l’adeguamento salariale, per migliori condizioni di lavoro, per interventi.