Bresciatoday.it - Brescia piange la morte di Maria Baù

Leggi l'articolo completo su Bresciatoday.it

Baù, nota attivistana e figura di riferimento per il movimento femminista e per l’associazione Terre Unite, si è spenta all'età di 80 anni. Iscritta per lungo tempo a Rifondazione Comunista di, Baù è stata ricordata dal partito come una voce coraggiosa e pioniera di.