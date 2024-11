Quotidiano.net - Borsa: Milano chiude cauta ma Banco Bpm vola con Anima

Ladiall'insegna della cautela (+0,12%) con il Ftse Mib sotto i 34mila punti in attesa della Fed ma con alcune evidenze. Tra tutte Iveco (+10,7%) che è resiliente per gli analisti dopo la conferma della guidance. CorreBpm (+8,97%) con l'opa su(+11,1%). Tra gli altri buon passo per Azimut (+5,4%), Tenaris (+4,85%) e Bper (+4,77%) in scia alle trimestrali mentre Snam lascia sul terreno il 3,14%. In negativo anche Prysmian (-3,77%) e ancora nel credito Intesa Sanpaolo (-2,95%) e Unicredit (-1,38%), mentre recupera Mps (+4,6%). Negative Terna (-1,94%) ed Enel (-1,5%).